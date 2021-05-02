Версія українською
$ 27,75
33,64

Вакцинация буксует. Количество прививок в Украине за сутки резко уменьшилось, а в пяти регионах не сделали ни одной

2 мая, 08:44

Мария Дмитренко

Как проходит вакцинация от коронавируса в Украине – статистика за 1 мая – где и сколько сделали прививок

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

За прошедшие сутки, 1 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 2661 человека. Это на 47 324 меньше, чем за предыдущие сутки. Ни одной прививки не сделали в Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 754 926 человек. Вакцинацию завершили уже 290 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

Реклама

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.

Новости на эту же тему:
регионы статистика прививка вакцинация вакцина Украина коронавирус

Реклама