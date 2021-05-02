Вакцинация буксует. Количество прививок в Украине за сутки резко уменьшилось, а в пяти регионах не сделали ни одной

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
За прошедшие сутки, 1 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 2661 человека. Это на 47 324 меньше, чем за предыдущие сутки. Ни одной прививки не сделали в Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что всего с начала кампании привито 754 926 человек. Вакцинацию завершили уже 290 человек – они получили две дозы.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.
В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:
- г. Киев – 74 прививки;
- Винницкая область – 74 прививки;
- Волынская область – 40 прививок;
- Днепропетровская область – 104 прививки;
- Донецкая область – 350 прививок;
- Житомирская область – 78 прививок;
- Закарпатская – 83 прививки;
- Запорожская область – 20 прививок;
- Ивано-Франковская область – 0 прививок;
- Киевская область – 156 прививок;
- Кировоградская область – 0 прививок;
- Луганская область – 0 прививок;
- Львовская область – 20 прививок;
- Николаевская область – 425 прививок;
- Одесская область – 287 прививок;
- Полтавская область – 20 прививок;
- Ровенская область – 140 прививок;
- Сумская область – 190 прививок;
- Тернопольская область – 0 прививок;
- Харьковская область – 246 прививок;
- Херсонская область – 50 прививок;
- Хмельницкая область – 0 прививок;
- Черкасская область – 127 прививок;
- Черновицкая область – 83 прививки;
- Черниговская область – 94 прививки.
Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.
Также напомним, Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.
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