Вакцинация CoronaVac: за каждым привитым сразу резервируют вторую дозу

В Минздраве пояснили, кому в первую очередь полагается китайская вакцина и раскрыли особенности вакцинации препаратом компании Sinovac

Каждый украинец, которого сейчас вакцинируют препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, гарантированно получит вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19 – за каждым привитым сразу будут резервировать вторую дозу вакцины из этой же партии.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Интервал введения между дозами составляет 28 дней.

В министерстве также напомнили, что в первую очередь CoronaVac будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Также этой вакциной будут прививать:

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педагогов, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году;

олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

сотрудников патрульной полиции.

В Минздраве рассказали, что срок годности вакцины – 24 месяца, перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 °C, защищая от попадания солнечного света.

Транспортировать CoronaVac намерены в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская вакцина CoronaVac, которую вчера начали применять в Украине, абсолютно безопасна.

Читайте в нашем материале, что известно о вакцине CoronaVac, которую уже используют в 28 странах.