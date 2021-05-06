Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов
С точки зрения здравоохранительной системы, целью вакцинировать большинство украинцев ко Дню Независимости, которую накануне поставил президент Владимир Зеленский, реалистична.
Но этого может не быть – не по причине правительства, а по причине производителей вакцины. Если они и дальше будут срывать планы поставок, у Кабмина будут связаны руки.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 6 мая заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Вопрос – в наличии вакцин
Проблема с вакцинацией заключается не в темпах иммунизации населения, а в поставках и наличии вакцин как таковых.
По словам Степанова, фармкомпании, с которыми Украина уже заключила договоры на поставки, сигнализируют о готовности существенно увеличить поставки в мае-июле этого года.
"Мы будем максимально это делать, чтобы как можно больше украинцев получили соответствующее прививки. У нас есть все возможности для этого – я имею в виду систему здравоохранения – о возможности делать такие прививки в большом количестве. Но главный вопрос – это наличие вакцин", – уверяет министр.
Кроме того, глава Минздрава выразил надежду на то, что компании-партнеры начнут соблюдать графики поставок, указанные в контрактах.
10 миллионов прививок в месяц – реально
Возможности украинской системы здравоохранения позволяют вакцинировать ко Дню Независимости все или почти все взрослое население страны.
Говоря "языком цифр", Степанов привел такие данные: если в каждом из 11 тыс. существующих прививочных кабинетов будут вводить от 40 до 50 вакцин в сутки, то всего за день можно будет ввести около 400-500 тыс. доз препарата.
Умножив на количество рабочих дней, получается около 10 млн прививок в месяц. Таким образом, до Дня Независимости можно вакцинировать хотя бы одной дозой не менее 35 млн украинцев.
При этом еще действуют и мобильные бригады, а также можно развернуть центры вакцинаций.
До 2 миллионов доз вакцины – уже в мае
До конца месяца правительство Украины ожидает поставки около 2 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, Sinovac и AstraZeneca.
По данным Максима Степанова, ожидаются поставки:
- до 500 тыс. доз Pfizer (до 20 мая);
- 1 млн доз Sinovac;
- 500 тыс. доз Covishiled/AstraZeneca из Индии;
- 1,4 млн доз AstraZeneca по программе COVAX.
Однако на сегодняшний день все сроки, заложенные в заключенных контрактах, были нарушены, констатирует министр здравоохранения.
COVID-сертификаты
Кроме того, министр раскрыл подробности создания украинских COVID-паспортов для поездок за границу для иммунизированных граждан.
Исходя из слов Степанова, такие документы будут:
- синхронизированы с ЕС и другими странами;
- оформлены в электронном виде либо в формате распечатанного QR-кода с зашифрованными данными;
- их запустят до 1 июля;
- все данные в них будут полностью защищены;
- соответствующие законодательные инициативы не будут проводиться через Верховную Раду, их примет Кабмин.
Напомним, на прошлой неделе Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer о поставке до конца года еще 10 млн доз вакцины от коронавируса.
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