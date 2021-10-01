Вакцинация от COVID-19. Какие прививки получают украинцы и как они работают

В Украине старт вакцинации от COVID-19 состоялся 24 февраля 2021. Коллаж: "Сегодня"

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 12 747 523 прививки. Получили первую дозу – 7 072 803 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 5 674 722 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Вакцинацию проводили силами 897 мобильных бригад по иммунизации, 2976 пунктов прививки и 346 центров вакцинации.

Какие вакцины сейчас есть в Украине

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Минздрав обнародовал список типов вакцин от коронавируса, которые есть в настоящее время в стране. Украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной:

Векторная – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio);

Инактивированная – CoronaVac / Sinovac Biotech;

мРНК – Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Как работает вакцина

Векторная – в ней используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2;

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Инактивированная – содержит в своем составе инактивированный, то есть "убитый" вирус;

мРНК – сделана на основе мРНК, которая кодирует шипобелок коронавируса, попадает в организм и дает "инструкцию" как разработать этот белок.

Статистика использования вакцин

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021. С начала компании вакцинировано 7 072 803 человека следующими вакцинами:

Pfizer – 2 687 118; Sinovac – 1 972 897; AstraZeneca – 1 290 066; Moderna – 1 102 042; Janssen – 20 680.

Статистика использования вакцин в Украине / Фото: minfin.com.ua

98% всех госпитализированных из-за COVID-19 не вакцинированы

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние три месяца 98,1% пациентов, госпитализированных с COVID-19, – это те, кто не сделал прививки.

"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня", – сказал Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач страны.

По его словам, сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, суточное количество новых случаев COVID-19 увеличилось в два раза в течение недели – с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более чем 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.

Преимущества для вакцинированных граждан

Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированого персонала.

Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.