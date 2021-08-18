Вакцинация в Украине. Сколько прививок от COVID-19 сделали за сутки

За прошедшие сутки, 17 августа, в Украине вакцинировали против COVID-19 118 594 человека. Это на 5043 меньше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего с начала кампании привито 7 702 997 человек. Вакцинацию завершили уже 2 851 458 человек – они получили две дозы препарата.
Читайте также:
Вакцинированных в Украине ждет сюрприз в сентябре
В течение суток работали 839 мобильных бригад, 2797 пунктов прививок и 317 центров вакцинации.
Плюшки" для вакцинированных в Украине
В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:
- вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
- в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.
Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna.
Также напомним, в Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией его пациентов.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: