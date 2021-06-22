Вакцинация в Украине. Сколько прививок от COVID-19 сделали за сутки

Вакцинация населения продолжается, на прививку от коронавируса записались уже 721 320 человек

За прошедшие сутки, 21 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 8966 человек. Это на 4576 больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 2 095 458 человек. Вакцинацию завершили уже 362 847 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

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В течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов прививок и 20 центров вакцинации.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что за сутки в Украине выявили чуть менее 300 новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 230 142 человек.

Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

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