Вакцинированные от Covid-19 получат привилегии: список

Кабинет министров 13 сентября на своем заседании обновил правила карантина в Украине. В частности, вакцинированные лица получат ряд привилегий и смогут избежать жестких ограничений.
Данное постановление опубликовано на сайте Кабмина и вступит в силу через семь дней.
COVID-сертификаты
COVID-сертификатов будет два:
- "желтый"
- "зеленый".
Документ будет содержать данные о вакцинации, а также об отрицательном тесте (действует 72 часа) или выздоровлении. "Желтый" сертификат будет выдаваться после первой прививки, а "зеленый" – после второй. COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате.
Правила "желтой" зоны
Школы в "желтой" зоне будут работать при условии наличия "желтого" или "зеленого" сертификатов у 80% работников. Бизнес будет работать без ограничений, если 80% работников будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
Речь идет о:
- массовых мероприятиях,
- кинотеатрах,
- театрах,
- музеях,
- спортзалах,
- бассейнах.
- "Красная" зона
Школы в "красной" зоне будут работать, если 100% работников будут имеют "зеленый" COVID-сертификат.
Также, при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех работников и посетителей смогут работать:
- массовые мероприятия, в том числе религиозные,
- кинотеатры,
- театры,
- музеи,
- развлекательные заведения,
- ТРЦ,
- заведения общественного питания,
- рынки,
- спортзалы,
- бассейны.
- Пересечение границы
Наличие "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 освобождает от необходимости проходить самоизоляцию. Это касается и тех, кто прибывают с временно оккупированных территорий.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.
Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.