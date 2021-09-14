Вакциновані від Covid-19 отримають привілеї: список

Кабінет міністрів 13 вересня на своєму засіданні поновив правила карантину в Україні. Зокрема, вакциновані особи отримають ряд привілеїв і зможуть уникнути жорстких обмежень.
Дана постанова опублікована на сайті Кабміну і вступить в силу через сім днів.
COVID-сертифікати
COVID-сертифікатів буде два:
- "Жовтий"
- "Зелений".
Документ буде містити дані про вакцинацію, а також про негативному тесті (діє 72 години) або одужання. "Жовтий" сертифікат буде видаватися після першого щеплення, а "зелений" – після другої. COVID-сертифікати будуть мати кольорові позначки виключно в цифровому форматі.
Правила "жовтої" зони
Школи в "жовтій" зоні працюватимуть за умови наявності "жовтого" або "зеленого" сертифікатів у 80% працівників. Бізнес буде працювати без обмежень, якщо 80% працівників матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
Мова йде про:
- масових заходах,
- кінотеатрах,
- театрах,
- музеях,
- спортзалах,
- басейнах.
- "Червона" зона
Школи в "червоній" зоні працюватимуть, якщо 100% працівників будуть мають "зелений" COVID-сертифікат.
Також, за умови наявності "зеленого" COVID-сертифіката у всіх працівників і відвідувачів зможуть працювати:
- масові заходи, в тому числі релігійні,
- кінотеатри,
- театри,
- музеї,
- розважальні заклади,
- ТРЦ,
- заклади громадського харчування,
- ринки,
- спортзали,
- басейни.
- Перетин кордону
Наявність "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19 звільняє від необхідності проходити самоізоляцію. Це стосується і тих, хто прибувають з тимчасово окупованих територій.
Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.
Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва .