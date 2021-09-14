Вакциновані від Covid-19 отримають привілеї: список

Кабінет міністрів 13 вересня на своєму засіданні поновив правила карантину в Україні. Зокрема, вакциновані особи отримають ряд привілеїв і зможуть уникнути жорстких обмежень.

Дана постанова опублікована на сайті Кабміну і вступить в силу через сім днів.

COVID-сертифікати

COVID-сертифікатів буде два:

"Жовтий"

"Зелений".

Документ буде містити дані про вакцинацію, а також про негативному тесті (діє 72 години) або одужання. "Жовтий" сертифікат буде видаватися після першого щеплення, а "зелений" – після другої. COVID-сертифікати будуть мати кольорові позначки виключно в цифровому форматі.

Правила "жовтої" зони

Школи в "жовтій" зоні працюватимуть за умови наявності "жовтого" або "зеленого" сертифікатів у 80% працівників. Бізнес буде працювати без обмежень, якщо 80% працівників матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Мова йде про:

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масових заходах,

кінотеатрах,

театрах,

музеях,

спортзалах,

басейнах.

"Червона" зона

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Школи в "червоній" зоні працюватимуть, якщо 100% працівників будуть мають "зелений" COVID-сертифікат.

Також, за умови наявності "зеленого" COVID-сертифіката у всіх працівників і відвідувачів зможуть працювати:

масові заходи, в тому числі релігійні,

кінотеатри,

театри,

музеї,

розважальні заклади,

ТРЦ,

заклади громадського харчування,

ринки,

спортзали,

басейни.

Перетин кордону

Наявність "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19 звільняє від необхідності проходити самоізоляцію. Це стосується і тих, хто прибувають з тимчасово окупованих територій.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва .