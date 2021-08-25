Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралімпіада. Ігри сильних духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини України

Вакцинованим в локдаун буде простіше. МОЗ обіцяє "плюшки" українцям з сертифікатом

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 серпня, 15:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У МОЗ підкреслили, що привілеї для вакцинованих не значать, що ці люди зможуть забити на правила карантину
Локдаун не завадить вакцинованих працювати. Колаж "Сьогодні"
Локдаун не завадить вакцинованих працювати. Колаж "Сьогодні"

У МОЗ допускають, що люди з сертифікатами вакцинації від коронавірусузможуть відвідувати публічні місця навіть якщо в країні введуть локдаун.

Реклама

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Читайте також:

Ляшко підкреслив, що вакцинованим не скасовуватимуть правила. Однак люди з певних сфер з сертифікатом вакцинації зможуть продовжити працювати або відвідувати публічні місця.

"Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив кінотеатру буде вакцинованим і люди, які будуть приходити туди, будуть показувати COVID-сертифікат. І таких сфер багато. У Франції, у Німеччині сьогодні опрацьовуються різні варіанти", – сказав він.

Реклама

Глава МОЗ зазначив, що громадянам потрібно подбати про себе і рідних – і вакцинуватися, особливо перед осіннім періодом.

Які "плюшки" для вакцинованих вже є в Україні?

В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

  • вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
  • у Дніпрі влади обіцяють вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Опитування
Одеса
Донбас
Захід
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти