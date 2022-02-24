Вблизи города Сумы взорвали военный склад с боеприпасами (видео)

Под Сумами взорвали склад с боеприпасами. / Фото: Коллаж: Сегодня
На границе Украины с Россией, в 50 км от города Сумы, взорвали военный склад с боеприпасами. Это произошло в Краснополье.
Видео с места происшествия есть в распоряжении сайта "Сегодня".
Ранним утром Россия начала так называемую военную операцию на территории Украины. Стреляют по ряду городов Украины – Харькову, Днепропетровску, взрывы слышны в Сумской области, Черниговской области.
Что обстреляли?
- 04.35 нападение на п/н впс "В. Писаревка" со стороны РФ
- 05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Меловое"
- 05:05 впс "Н. Слобода" – обстрел ГРАДами со стороны РФ
- 05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка"
- 05:15 обстрел аэродрома "Краматорск"
- 05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" – артиллер. обстрел со стороны РФ
- 05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье"
- 05:23 ЧПР "Бачевск" – заходит бронетехника
- 05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе
- 05:30 впс "Тополь" – обстрел с ГРАДов со стороны РФ
- 05:30 впс "Золочев" – миномет. обстрел со стороны РФ
- 05:50 впс "Волчанск" – обстрел из ГРАД со стороны РФ