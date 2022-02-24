Поблизу міста Суми підірвали військовий склад з боєприпасами (відео)

Під Сумами підірвали склад з боєприпасами. / Фото: Колаж: Сьогодні
На кордоні України з Росією за 50 км від міста Суми підірвали військовий склад з боєприпасами. Це сталося в Краснопіллі.
Відео з місця події є у розпорядженні сайту "Сьогодні".
Рано-вранці Росія почала так звану воєнну операцію на території України. Стріляють по кількох містах України – Харкову, Дніпропетровську, вибухи чути в Сумській області, Чернігівській області.
Що обстріляли?
- 04.35 напад на п/н впс "В. Писарівка" з боку РФ
- 05:00 з ППр "Чертково" (РФ) – обстріл ППр "Мілове"
- 05:05 впс "Н. Слобода" – обстріл ГРАДами з боку РФ
- 05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка"
- 05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ"
- 05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" – артилер. обстріл з боку РФ
- 05:13 обстріл мППр "Грабовське", впс "Краснопілля"
- 05:23 ППр "Бачівськ" – заходить бронетехніка
- 05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі
- 05:30 впс "Тополя" – обстріл з ГРАДів з боку РФ
- 05:30 впс "Золочів" – міномет. обстріл з боку РФ
- 05:50 впс "Вовчанськ" – обстріл з ГРАДів з боку РФ