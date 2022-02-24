Після гучної заяви Путіна про початок спецоперації в українських містах чути вибухи (оновлено)

Користувачі соцмереж публікують відео зі своїх міст, на яких видно спалахи вогню та дим

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Після скандальної заяви президента РФ Володимира Путіна в Україні лунають вибухи у низці міст.

Про це повідомляє у соцмережах.

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Де чутно вибухи?

У соцмережах пишуть, що чули гучний вибух у Києві. Що саме це було – невідомо.

Також було чутно вибухи в Одесі, Харкові, Миколаєві, Маріуполі, Бердянську, Василькові та Борисполі.

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Обстріл у районі Борисполя

Прямо зараз у районі Борисполя чути нові вибухи. Над місцевістю чути шум гвинтів гелікоптерів, але через хмарність, не розглянути, скільки їх літає поблизу. Йомвірно, українські.

Заява Путіна

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".