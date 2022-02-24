После громкого заявления Путина о начале спецоперации в украинских городах слышны взрывы (обновлено)

После скандального заявления президента РФ Владимира Путина в Украине раздаются взрывы в ряде городов.
Об этом сообщает в соцсетях.
Где слышны взрывы?
В соцсетях пишут, что слышали громкий взрыв в Киеве. Что именно это было — неизвестно.
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Также было слышно взрывы в Одессе, Харькове, Николаеве, Мариуполе, Бердянске, Василькове и Борисполе.
Обстрел в районе Борисполя
Прямо сейчас в районе Борисполя слышны новые взрывы. Над местностью слышен шум винтов вертолетов, но из-за облачности, не разглядеть, сколько их летает поблизости. Вероятно, украинские.
Заявление Путина
Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".
"Наша цель — денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.
Президент страны-агрессорки призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие и "идти домой".