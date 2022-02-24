Маріуполь почали бомбити: чутно дуже гучні вибухи (відео)

У мережі пишуть, що чутно вибухи

Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Маріуполь почали обстрілювати після гучної заяви Путіна про спецоперацію на території України.

Про це пишуть у соцмережах.

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Гучні вибухи

У мережі опублікували відео, на якому чутно дуже гучні вибухи та спалахи вогню, ймовірно, від військової зброї.

Заява Путіна

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".