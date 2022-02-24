Маріуполь почали бомбити: чутно дуже гучні вибухи (відео)

Маріуполь почали обстрілювати після гучної заяви Путіна про спецоперацію на території України.
Про це пишуть у соцмережах.
Гучні вибухи
У мережі опублікували відео, на якому чутно дуже гучні вибухи та спалахи вогню, ймовірно, від військової зброї.
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Заява Путіна
Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".
"Наша мета — денацифікація та демілітаризація", — сказав глава РФ.
Президент країни-агресорки закликав усіх військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та "йти додому".