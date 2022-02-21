Инсайд Венедиктова: Путин подпишет документы о военной помощи "ЛДНР"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин подпишет документы о дружбе, границе и военной помощи с фейковыми "республиками" Донбасса.

Такую информацию обнародовал в своем Telegram-канале известный российский журналист, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Реклама

"Завтра Дума и Совфед сразу примут законы о дружбе и границе с "ДНР/ЛНР", а также о военной взаимопомощи и президент подпишет их", – пишет он.

Путин готовит решение по ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором обсуждалось, должна ли Россия признавать независимость так называемых "Л/ДНР".

"Уважаемые коллеги! Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — заявил президент РФ.

Участники заседания высказались в поддержку признания ОРДЛО.

Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что он поддерживает присоединение так называемых "Л/ДНР" к России. В ответ Путин одернул его, отметив, что рассматривается не этот вопрос, а признание независимости.

Реклама

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за признание независимости самопровозглашенных "Л/ДНР".

"Было достаточно терпения, достаточно аргументов заставить Украину выполнить минские соглашения, пойти мирным демократическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", – сказала Матвиенко.

Главари "ЛДНР" обратились к России

Главари так называемых "республик" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой официально признать независимость этих образований.

Реклама

Оба попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе оборонной сфере.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, комментируя принятие Госдумой РФ решения об "ЛДНР", заявила, что Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за признание псевдореспублик.

Признание Российской Федерацией "Л/ДНР" будет точно означать, что РФ прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.