Інсайд Венедиктова: Путін підпише документи про військову допомогу "ЛДНР"

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Президент Росії Володимир Путін підпише документи про дружбу, кордон та військову допомогу з фейковими "республіками" Донбасу.

Таку інформацію оприлюднив у своєму Telegram-каналі відомий російський журналіст, головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов.

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"Завтра Дума і Радфед одразу ухвалять закони про дружбу і кордон з "ДНР/ЛНР", а також про військову взаємодопомогу, і президент підпише їх", – сповіщає він.

Путін готує рішення щодо ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки, на якому обговорювали, чи має Росія визнавати незалежність так званих "Л/ДНР".

"Шановні колеги! Я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні", – заявив президент РФ.

Учасники засідання висловилися за визнання псевдодержавних структур ОРДЛО.

Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що він підтримує приєднання так званих "Л/ДНР" до Росії. У відповідь Путін виправив його, зазначивши, що розглядається не це питання, а визнання незалежності.

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Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "Л/ДНР".

"Було досить терпіння, досить аргументів змусити Україну виконати Мінські угоди, піти мирним демократичним шляхом. Очевидно, це не входить до їхніх планів, вони цього не хочуть і не робитимуть", – сказала Матвієнко.

Ватажки "ЛДНР" звернулися до Росії

Ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням офіційно визнати незалежність цих утворень.

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Обидва попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.

Реакція України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР".

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення про "ЛДНР", заявила, що Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної думи Росії, які проголосували за визнання псевдореспублік.

Визнання Російською Федерацією "Л/ДНР" точно означатиме, що вона прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.