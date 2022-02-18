Верещук обратилась к жителям Донецка и Луганска: Найдите способ пересечь КПВВ

Верещук призвала жителей "Л/ДНР" отправляться на территорию Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская сторона готова принять жителей временно оккупированных территорий Донбасса.
Такое заявление во время брифинга в Офисе президента сделала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Я хочу сказать тем людям, которые решают, что им делать. Я говорю людям на временно оккупированной территории. Едьте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все условия, чтобы вам было что есть и где жить", – заявила она.
Также она отметила, что то, что происходит на оккупированных территориях – нагнетание паники российскими оккупантами. "Нас пытаются склонить к уступкам", – сказала она.
Верещук рассказала, что все, что сейчас происходит на временно оккупированных территориях Донбасса, вся ответственность сейчас полностью лежит на Российской Федерации.
На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что планов нападения на жителей самопровозглашенных "ЛДНР" нет, а также, что никто военным путем освобождать эти территории не будет.
Обострение ситуации на Донбассе
- Уже второй день на территории временно оккупированного Донбасса накаляется обстановка. 17 февраля обстреляли детский сад в Станице Луганской. Половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие Планируется, что будет вывезено около 700 тысяч человек. Также сообщается, что эвакуация из Донбасса будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке снимали с рейсов специально для посадки детей.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Мариновка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- "Народная милиция" сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль. Местные жители написали в соцсетях, что на фото жилой квартал, а не здание правительства.
- Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.