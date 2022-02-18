Верещук звернулася до жителів Донецька та Луганська: Знайдіть спосіб перетнути КПВВ

Верещук закликала мешканців "Л/ДНР" вирушати на територію України / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська сторона готова прийняти мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу.
Таку заяву під час брифінгу в Офісі президента зробила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Я хочу сказати тим людям, які вирішують, що їм робити. Я говорю людям на тимчасово окупованій території. Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ або іншим способом. Ми на вас чекаємо. Ми створимо всі умови, щоб вам було що є і де жити", – заявила вона.
Також вона зазначила, що те, що відбувається на окупованих територіях, – нагнітання паніки російськими окупантами. "Нас намагаються схилити до поступок", – сказала вона.
Верещук розповіла, що все, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях Донбасу, вся відповідальність зараз повністю лежить на Російській Федерації.
На брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що планів нападу на мешканців самопроголошених "ЛДНР" ні, а також, що ніхто військовим шляхом звільняти ці території не буде.
Загострення ситуації на Донеччині
- Вже другий день на території тимчасово окупованого Донбасу загострюється обстановка. 17 лютого обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст . Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю. Планується, що буде вивезено близько 700 тисяч людей. Також повідомляється, що евакуація з Донбасу йтиме і вночі, багато автобусів у Донецьку знімали з рейсів спеціально для посадки дітей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Маринівка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків .
- "Народна міліція" повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль. Місцеві жителі написали у соцмережах, що на фото житловий квартал, а не будівля уряду.
- Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.