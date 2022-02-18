Верещук звернулася до жителів Донецька та Луганська: Знайдіть спосіб перетнути КПВВ

Верещук закликала мешканців "Л/ДНР" вирушати на територію України / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська сторона готова прийняти мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу.

Таку заяву під час брифінгу в Офісі президента зробила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Я хочу сказати тим людям, які вирішують, що їм робити. Я говорю людям на тимчасово окупованій території. Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ або іншим способом. Ми на вас чекаємо. Ми створимо всі умови, щоб вам було що є і де жити", – заявила вона.

Також вона зазначила, що те, що відбувається на окупованих територіях, – нагнітання паніки російськими окупантами. "Нас намагаються схилити до поступок", – сказала вона.

Верещук розповіла, що все, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях Донбасу, вся відповідальність зараз повністю лежить на Російській Федерації.

На брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що планів нападу на мешканців самопроголошених "ЛДНР" ні, а також, що ніхто військовим шляхом звільняти ці території не буде.

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