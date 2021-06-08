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Верховный суд разрешил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

8 июня, 18:26

Денис Беспалов

Верховный суд отказался признать ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата незаконной

Верховный суд отказался признать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации.

Об этом в Facebook сообщил спикер Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

"Верховный суд определил, что решение Поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении Церкви и государства и недопустимости вмешательства государства во внутренние церковные дела", – написал он.

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Таким образом, по словам Евстратия Зори, суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение собора УПЦ Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года в Малой Софии. На этом соборе было принято решение о ликвидации церкви и вхождении ее приходов в ПЦУ.

Как известно, несмотря на то что Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата, эта религиозная организация прекратила свою деятельность после объединения приходов в единую Православную церковь Украины. Соответствующее заявление сделали в Министерстве культуры.

Как сообщали новости "Сегодня", Киевский патриархат отменил Томос и отказался признавать Епифания главой.

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