Версия убийства проверяется, но данных о кастете нет – Офис генпрокурора о смерти Чорновола

Расследование уголовного производства осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины. Фото: Укринформ

В Офисе генерального прокурора заявили, что версия умышленного убийства народного депутата Украины, лидера "Народного руха" Вячеслава Чорновола проверяется следствием, но указывают, что в материалах, предоставленных для экспертизы, нет данных об "ударах кастетом".

Об этом заявили в пресс-центре ОГП в комментарии Украинской правде.

Накануне экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша сказал, что Чорновил был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель. Однако новых доказательств Голомша не предоставил.

В ответе на заявление Голомши Офис генпрокурора ссылается на результаты комплексной экспертизы, которая длилась почти 2 года.

"Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины. В данном уголовном производстве проведен значительный объем следственных (разыскных) действий, в том числе ряд судебных экспертиз. Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года установлено, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Чорновола и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются сформировавшимися вследствие травмы лица в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием. В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждениях, которые имели бы признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", и выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП", – говорится в сообщении.

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Что известно о смерти Чорновола

Вячеслав Чорновил – украинский политический деятель, диссидент, журналист, в 2000 году был удостоен звания Героя Украины.

В 1999 году трагически погиб – по официальной версии, в результате ДТП, когда 25 марта 1999 года его автомобиль врезался в КамАЗ с прицепом.

Вячеслав Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли на месте ДТП. Версии следствия менялись довольно часто со дня трагедии.

В 2017 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал парламентариям расследовать обстоятельства смерти лидера "Народного руха Украины", как только завершит дела экс-президента Виктора Януковича и Майдана.

Большинство друзей и сын диссидента, Тарас Чорновил, убеждены, что это было политическое убийство.

В гибели политика попытался разобраться сайт "Сегодня" в специальном материале: Дело Вячеслава Чорновила: спустя почти 20 лет смерть главы Народного Руха оставляет вопросы.

Также напомним, в 2012 году в Борисполе судили водителя КамАЗа, из-за которого погиб Вячеслав Чорновил.