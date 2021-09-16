Версія вбивства перевіряється, але даних про кастет немає – Офіс генпрокурора про смерть Чорновола

Розслідування кримінального провадження здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України. Фото: Укрінформ

В Офісі генерального прокурора заявили, що версію умисного вбивства народного депутата України, лідера "Народного руху" В'ячеслава Чорновола слідство перевіряє, але вказують, що в матеріалах, наданих для експертизи, немає даних про "удари кастетом".

Про це заявили в пресцентрі ОГП в коментарі Українській правді.

Напередодні ексзаступник генпрокурора Микола Голомша сказав, що Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета в потиличну частину голови і таким же кастетом був добитий водій. Однак нових доказів Голомша не надав.

У відповіді на заяву Голомші Офіс генпрокурора посилається на результати комплексної експертизи, яка тривала майже 2 роки.

"Слідством перевіряється версія скоєння умисного вбивства народного депутата України. В даному кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі ряд судових експертиз. Згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 року встановлено, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла В’ячеслава Чорновола та в ході експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою. В матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмета з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі "кастета", що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП ", – йдеться в повідомленні.

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Що відомо про смерть Чорновола

В'ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст, у 2000 році був удостоєний звання Героя України.

У 1999 році трагічно загинув – за офіційною версією, внаслідок ДТП, коли 25 березня 1999 року його автомобіль врізався в КамАЗ із причепом.

В'ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Версія слідства змінювалася досить часто з дня трагедії.

У 2017 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті лідера "Народного руху України", щойно завершить справи експрезидента Віктора Януковича і Майдану.

Більшість друзів і син дисидента, Тарас Чорновіл, переконані, що це було політичне вбивство.

У загибелі політика спробував розібратися сайт "Сьогодні" у спеціальному матеріалі: Справа В'ячеслава Чорновола: через майже 20 років смерть глави Народного Руху залишає питання.

Також нагадаємо, у 2012 році в Борисполі судили водія КамАЗу, через якого загинув В'ячеслав Чорновіл.