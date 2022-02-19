Весна на пороге? Синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни

Погода в Украине налаживается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине погода 20 и 21 февраля будет теплой. В столице будет солнечно, до +8 градусов.

Об этом сообщает Sinoptik.

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Осадки ожидаются только в Винницкой и Черкасской областях. Там будет дождь.

В Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске будет облачная погода.

Карта погоды в Украине

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Днем температура воздуха поднимется от 5 до 9 градусов тепла по всей стране.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил. Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови.

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Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку

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