Ветер, дожди и снег: где в Украине завтра ждать непогоду – прогноз (карта)

Погода в Украине на 17 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 17 декабря, в Украине прогнозируют осадки и штормовой ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В каких областях ждать снег и ветер

В южной части страны и на юго-востоке нужно ожидать дождь, а вот на остальных территориях синоптик обещает снег.

"Эта облачность, которая украла у нас солнце, будет висеть над головой и дальше", – добавила Наталия Диденко.

Ветер северный, северо-западный, но умеренный. Штормовой ветер может быть только в западных областях.

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Какой ждать температуры

Температура воздуха в пятницу опустится достаточно низко. Столбики термометров будут колебаться от 1 мороза до 3 выше нуля.

Погода в Украине на 17 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь оказался самым теплым

Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

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Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.

Стоит отметить, что в столице на проспекте Науки за месяц выпало 29 миллиметров осадков – это 63% от климатической нормы.

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