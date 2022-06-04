Вместе с Россией к ответственности должна быть привлечена Беларусь – профессор Василенко

Ответственность белорусского государства может быть ограничена уголовным наказанием лично Лукашенко, считает Владимир Василенко / Фото: Getty Images, Укринформ, Коллаж: Сегодня

Вместе с Россией, ведущей полномасштабную войну против Украины, к ответственности должна быть привлечена и Республика Беларусь.

Об этом пишет в своей статье, опубликованной на сайте Киевского форума безопасности, профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Василенко.

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"Учитывая тот факт, что в нападении на Украину собственно Вооруженные силы Республики Беларусь непосредственного участия не принимали и что разрешение на использование ее территории Вооруженными силами РФ было санкционировано администрацией, возглавляемой самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, ответственность белорусского государства может быть ограничена уголовным наказанием лично Лукашенко и отдельных лояльных ему представителей высшего белорусского военно-политического руководства", – считает автор публикации.

Профессор Василенко отмечает, что "эта клика фактически выполняет функции оккупационной администрации, которая находится под тотальным контролем путинской России".