Без этих вещей не пропустят: что нужно взять на ВНО (список)

Основная сессия ВНО в Украине / Фото: Сегодня
В Украине сегодня, 21 мая, началась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Первым будет тестирование по химии.
"Сегодня" собрали информацию о том, что нужно знать о ВНО-2021.
Следующими предметами будут иностранные языки:
- 24 мая – тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам;
- 25 мая – по английскому языку.
Сегодня допуск участников проходит с 9:50 до 10:50. Участникам проверят температуру и идентифицируют.
Для допуска к ВНО нужно взять:
- оригинал сертификата ВНО;
- паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
- приглашение-пропуск для участия в ВНО ( его нужно самостоятельно распечатать с информационной страницы).
Без всех этих документов участника не допустят к тестированию. Также человеку откажут, если он опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.
Что взять с собой на тестирование:
- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
- бутылку с питьевой водой без этикетки;
- средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Напомним, Рада из-за коронавируса отменила итоговую аттестацию для учеников 11-х классов.
Также принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году для учащихся 4-х и 9-х классов.
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