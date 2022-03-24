ВНО отметили! Рада утвердила, как в этом году будут зачислять в вузы

ВНО-2022 не будет / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня
Власти Украины определились с вариантом, как выпускники военного 2022 года смогут стать студентами высших учебных заведений. Верховная Рада приняла поправки к Закону Украины "О полном общем среднем образовании" и "Про высшее образование", которые позволят ученикам выпускных классов не сдавать ВНО и быть зачисленным в вузы по результатам единого мультипредментного онлайн-теста.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Что изменилось
"Учитывая правовой режим военного положения, вызванный военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить сложение государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного тестирования в качестве конкурсного критерия доступа к образовательным услугам исключительно в 2022 году", – сказано в пояснительной записке к принятому законопроекту.
Принятые изменения освободили в 2022 году от прохождения государственной итоговой аттестации выпускников учебных заведений полного общего среднего образования. Разрешен их прием в учреждения профессионального высшего образования и обучения для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра в особом порядке. Этот порядок определен центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки – без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного теста.
Обстановка
- К сожалению, в результате действий армии международного военного преступника Владимира Путина не все учебные заведения смогут принять как новых, так и старых своих студентов.
- В Харькове в результате бомбардировок и ракетных ударов российской армии пострадали десятки учебных заведений.
- Уничтожают оккупанты и заведения среднего образования. В Броварском районе Киевской области российская армия нанесла авиаудар по школе.
- В Житомире был обстрелян лицей №25, который находится в центре города. Было эвакуировано пять человек.