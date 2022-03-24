ЗНО скасували! Рада затвердила, як цього року зараховуватимуть до вишів

ЗНО-2022 не буде / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада України визначилася з варіантом, як випускники воєнного 2022 року зможуть стати студентами вищих навчальних закладів. Верховна Рада ухвалила поправки до Закону України "Про повну загальну середню освіту" та "Про вищу освіту", які дозволять учням випускних класів не здавати ЗНО та бути зарахованим до вишів за результатами єдиного мультипредментного онлайн-тесту.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Що змінилося

"Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг виключно у 2022 році", – сказано в пояснювальній записці до ухваленого законопроєкту.

Ухвалені зміни звільнили у 2022 році від проходження державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів повної загальної середньої освіти. Дозволено їх прийом до закладів професійної вищої освіти та навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра в особливому порядку. Цей порядок визначено центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки – без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.

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