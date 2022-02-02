Во Львове директоров школ готовят к возможному вторжению РФ: чему их обучают (фото)

Директоров школ учат стрелять. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Львове директора школ прошли обучение на случай полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Их обучали стрелять из оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе управления образования Львовского городского совета.

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Руководители учебных заведений города приняли участие в обучении по стрельбе в одном из тиров города.

Они получили базовые практические навыки владения оружием в рамках Программы национального сопротивления, которую на прошлой неделе утвердили на заседании исполнительного комитета.

Программа нацсопротивления – это план действий в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Он предусматривает обучение жителей общины навыкам стрельбы и домедицинской помощи, сотрудничество с батальонами, которые расположены на территории Львовской территориальной общины, и развитие инфраструктуры.

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Учения директоров школ. Фото: Львовский горсовет

Угроза вторжения

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регион.

Вскоре стало известно, что Беларусь и Россия в феврале проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Учения начнутся 10 февраля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается в отводе войск России от границ. Он считает, что нужно больше информации.

Западные СМИ опубликовали информацию о том, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

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