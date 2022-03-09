Белорусский батальон встал на защиту Киева (видео)

Белорусы готовы защищать столицу Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Белорусы создали батальон имени Кастуся Калиновского для обороны Киева.

Об этом сообщает BRATCHUK.

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Кто такой Кастусь Калиновский?

Викентий Константин (Кастусь) Калиновский (1838–1864) – выходец из семьи обедневшего шляхтича Гродненского повета. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Вернувшись на родину в 1861 году, принял участие в подготовке восстания против власти Российской империи, которое началось в январе 1863 года. Повстанческие отряды под началом Калиновского действовали в основном на территории нынешней Беларуси.

Кастусь Калиновский выступал с идеями широкой автономии Литвы и Беларуси в рамках Речи Посполитой, за восстановление которой боролись повстанцы.

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