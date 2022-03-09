Білоруський батальйон став на захист Києва (відео)

Білоруси готові боронити столицю України. Фото: колаж "Сьогодні"

Білоруси створили батальйон імені Кастуся Калиновського для оборони Києва.

Про це повідомляє BRATCHUK.

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Хто такий Кастусь Калиновський?

Вікентій Костянтин (Кастусь) Калиновський (1838–1864) – виходець із сім'ї збіднілого шляхтича Гродненського повіту. Навчався на юридичному факультеті Петербурзького університету. Повернувшись на батьківщину в 1861, взяв участь у підготовці повстання проти влади Російської імперії, яке почалося в січні 1863 року. Повстанські загони під керівництвом Калиновського діяли здебільшого на території нинішньої Білорусі.

Кастусь Калиновський виступав з ідеями широкої автономії Литви та Білорусі у рамках Речі Посполитої, за відновлення якої боролися повстанці.

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