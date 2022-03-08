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Готуються до нового удару? Росія підвозить "Іскандери" через Білорусь (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 16:43
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Росія вже неодноразово запускала "Іскандери" по Україні з території Білорусі
"Іскандерів" у Росії ще багато
"Іскандерів" у Росії ще багато / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія підвозить "Іскандери" через територію Білорусі. Зазначимо, що зараз білоруська армія не використовується проти України, але її військові перебувають на кордоні з нашою країною.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

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"Ворог підвозить Іскандери через територію Білорусі. Лукашенко подільник кремлівського маніяка", – написав Цаплієнко.

Ракетні комплекси були помічені на території міста Бобруйськ.

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У РФ майже закінчилися "Калібри", але ще багато "Іскандерів"

Росія використала близько 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі. Про це сказав в ефірі Україна 24 радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Треба розуміти, що "Калібри" росіян, тобто крилаті ракети, майже вичерпалися – думаю, 90% "Калібрів" вистрілені по території України. У них зараз залишилися в основному системи "Іскандер" та "Точки-У". "Іскандерів" вони використали не більше 30%, тобто думаю, що стрілятимуть вони ще довго, у тому числі з території Білорусі. Вони це роблять, фактично тримаючи в заручниках режим Лукашенка та народ Білорусі", – сказав Арестович.

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Він уточнив, що зараз білоруська армія не використовується проти України, але її військові перебувають на кордоні з нашою країною.

"Але територія Білорусі використовується на повну: туди заходять російські війська, використовується вся система військових аеродромів для бомбардувань України", – наголосив радник голови ОПУ.

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