З початку війни Росії проти України вже загинули понад 40 дітей

Лише в Харкові окупанти атакували 30 шкіл та ще майже стільки ж дитячих садків

Росіяни вбивають українських дітей. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Російської Федерації, станом на 8 березня, в Україні загинула 41 дитина. Ще 76 дітей отримали поранення.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

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Злочини ворога в Харкові

Правоохоронці Дніпропетровської області евакуювали з Харкова ще 300 людей. Серед врятованих – матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина.

Російським ворогом за ці дні у Харкові атаковано близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.

Крім того, у місті Дергачі Харківській області під час обстрілу російської армії було завдано ударів по Дергачівському ліцею № 3 і житловим кварталам міста. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина.

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Інші підступні атаки

Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець. Досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у містах Маріуполь та Волноваха. Ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами.

Вкотре окупантом обстріляно мирне населення міста Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі.

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