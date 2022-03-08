"Крішив" ІДІЛ, а тепер полює на росіян: в Україну прибув канадський снайпер

Канадський снайпер, який воював проти ІДІЛ, прибув до України: він "полюватиме" на російських окупантів. Про це пише Обозреватель.
За його словами, фото зруйнованих українських міст та обстріл мирного населення змусили його приєднатися до боротьби проти Росії.
Колишній снайпер 22-го Королівського полку із позивним "Валі" має бойовий досвід кількох воєн. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням "Ісламська держава".
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Також за плечима 40-річного чоловіка два відрядження до Афганістану як снайпер канадських збройних сил у період з 2009 по 2011 рік.
Він приєднається до українських військовослужбовців. Раніше він уже отримав бойовий досвід у війні проти "Ісламської держави" (ІДІЛ).
Ситуація в Україні 8 березня
- Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися в глиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
- У Київській області понад півтора десятки населених пунктів виявилися відрізані від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
- В мережі з'явились Документальні свідчення наслідків ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, завданих цієї ночі. Повідомляється, що серед загиблих є діти . Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
- У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та радіо, підконтрольний окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". По його словам, більше 90 будинків у Мелітополі зруйновано в результаті обстрілів та боїв. в результаті обстрілів та боїв.
- Українців закликали повідомляти про знайдені в мережі канали окупантів з літерою Z у назві. – їх використовують для війни проти нашої країни (щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів).