"Крішив" ІДІЛ, а тепер полює на росіян: в Україну прибув канадський снайпер

Колишній снайпер 22-го Королівського полку з позивним "Валі" має бойовий досвід кількох воєн

В Україну їде підкріплення / Фото: Колаж: Сьогодні

Канадський снайпер, який воював проти ІДІЛ, прибув до України: він "полюватиме" на російських окупантів. Про це пише Обозреватель.

За його словами, фото зруйнованих українських міст та обстріл мирного населення змусили його приєднатися до боротьби проти Росії.

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Колишній снайпер 22-го Королівського полку із позивним "Валі" має бойовий досвід кількох воєн. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням "Ісламська держава".

Також за плечима 40-річного чоловіка два відрядження до Афганістану як снайпер канадських збройних сил у період з 2009 по 2011 рік.

Він приєднається до українських військовослужбовців. Раніше він уже отримав бойовий досвід у війні проти "Ісламської держави" (ІДІЛ).

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