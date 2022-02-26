Военные РФ не отслеживают украинцев по геолокации – Госспецсвязь

Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели / Фото: Коллаж: Сегодня

Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели. Но не распространяйте в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации.

Об этом пишет пресс-служба Госспецсвязи.

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Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности.

"Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели. Но призываем не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации", – говорится в сообщении.

Что важно знать?

Смартфоны на Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть" – вам нужно включать авиарежим. Случайно куда-нибудь отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре. Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки? В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе.

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