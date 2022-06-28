Вот это реакция! Жителей оккупированных городов и Беларуси поздравили с Днем Конституции украинским гимном (фото, видео)

Украинским гимном поздравили жителей разных временно оккупированных городов. / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечают государственный праздник – День Конституции. После полномасштабного вторжения России эту дату в 2022 году в Украине отмечают в режиме военного положения. В то же время украинские партизаны не только не дают забыть жителям временно оккупированных городов нашей страны о том, что их город – это Украина, но и присылают поздравления и в соседнюю Беларусь.

Об этом "Сегодня" сообщили в правоохранительных органах.

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Поздравления с Днем Конституции

Например, вот так поздравили людей с государственным праздником во временно оккупированном Бердянске Запорожской области:

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А вот так с Днем Конституции поздравили жителей временно оккупированной Амвросиевки Донецкой области:

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Кроме этого, поздравления с Днем Конституции получили жители временно оккупированного Крыма, а также граждане Беларуси.

Видео из магазина по продаже музыкальных товаров в Бресте (Беларусь):

Видео из кафе из Ялты (АР Крым):

Видео из буфета кинотеатра в Минске (Беларусь):

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада Украины проголосовала за начало нового праздника – Дня украинской государственности. Его будут отмечать 28 июля.