Оце реакція! Жителів окупованих міст і Білорусі привітали з Днем Конституції українським гімном (фото, відео)

Українським гімном привітали мешканців різних тимчасово окупованих міст. / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають державне свято – День Конституції. Після повномасштабного вторгнення Росії цю дату у 2022 році в Україні відзначають у режимі воєнного стану. Водночас українські партизани не лише не дають забути мешканцям тимчасово окупованих міст нашої країни про те, що їхнє місто – це Україна, а й надсилають вітання і до сусідньої Білорусі.

Про це "Сьогодні" повідомили у правоохоронних органах.

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Привітання з Днем Конституції

Наприклад, ось так привітали людей з державним святом у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області:

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А ось так з Днем Конституції привітали жителів тимчасово окупованої Амвросіївки Донецької області:

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Крім цього, привітання з Днем Конституції отримали жителі тимчасово окупованого Криму, а також громадяни Білорусі.

Відео з магазину з продажу музичних товарів у Бресті (Білорусь):

Відео з кафе з Ялти (АР Крим):

Відео з буфета кінотеатру в Мінську (Білорусь):

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що Верховна Рада України проголосувала за започаткування нового свята – Дня української державності. Його відзначатимуть 28 липня.