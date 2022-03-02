Война может закончиться в считанные дни – как быстро остановить вторжение России

Как может разрешиться кризис в Украимне

Война с оккупантом входит в новую стадию, как и следовало из нашего предыдущего анализа событий. Начались затяжные бои, усилились обстрелы. Огонь по украинским городам может стать еще жестче и разрушительнее. Тем не менее, шансы Украины выстоять – все выше. А 2 марта появилась надежда, что война завершится буквально за несколько дней.



Путин поменял тактику

Затея сумасшедшего кремлевского узурпатора – захватить Украину к 28 февраля – провалилась. Его танки встретили напалмом, а не цветами. Вежливые зеленые человечки ничего толком не смогли оккупировать. Точечные удары не парализовали военную инфраструктуру: Украина оказалась полностью готова к такому повороту событий.

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Как мы и прогнозировали, Путин поменял тактику:

Ракеты теперь, не стесняясь, бьют по жилым кварталам , центральным площадям больших городов.

, центральным площадям больших городов. Сухопутные подразделения – танкисты, мотострелки – стреляют по окнам жилых домов , чтобы оттуда не бросали коктейли Молотова. Или "бандеровское смузи", как у нас говорят. Так было, например, 1 марта в Бородянке Киевской области.

, чтобы оттуда не бросали коктейли Молотова. Или "бандеровское смузи", как у нас говорят. Так было, например, 1 марта в Бородянке Киевской области. Бункерному деду стало наплевать на количество жертв среди мирного населения, он больше не хочет нравиться – а только пугать и терроризировать, добиваясь покорности.

Участникам массовых акций под носом оккупанта нужно проявлять осторожность. Это вовсе не новая тактика – ее Россия не раз применяла там, куда лезла устанавливать свои порядки.

Центр Харькова после обстрела 1 марта

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Чем может ответить Украина?

Думаете, все подробно будем анализировать? Нет! Отметим два момента:

Войска могут уходить с занятых позиций, а потом возвращаться. Это часть тактики, избранной ЗСУ. И это нормально. Поэтому не надо хвататься за сердце при сообщениях, что войска оккупанта в Херсоне. С утра они в Херсоне, к вечеру их там нет.

Это часть тактики, избранной ЗСУ. И это нормально. Поэтому не надо хвататься за сердце при сообщениях, что войска оккупанта в Херсоне. С утра они в Херсоне, к вечеру их там нет. Тактика, избранная ЗСУ, проверена боями 1 – 2 марта. Она приносит хорошие результаты.

К сожалению, у нас нет полной защиты от бомбовых ударов по городам, от ракетных обстрелов. Эта защита недостаточна. За неделю с начала войны (кстати, прошла ровно неделя) враг выпустил по украинским городам и военным объектам 180 – 400 ракет (по разным оценкам).

Тут требуется терпение и стойкость. Бомбоубежища могут защитить, хотя проводить время в таких условиях – ужасная перспектива.

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Но у нас появилась надежда на чудо. Война может закончиться в считанные дни.

Уничтоженная вражеская военная техника на улицах Бучи, Киевская область



Волнения в России

В предыдущем разборе военной ситуации, который публиковал "Сегодня" мы отмечали: когда стало ясно, что быстрый захват Укарины провалился, нас должна была ждать передышка. Путину потребовался план Б, поскольку первоначальный план ничего не дал.

Ключевой вопрос был в том, сколько займет эта передышка – несколько часов или пару дней.

Если бы она заняла несколько часов, это бы означало, что план Б у Путина был готов изначально. И несмотря на то, что быстрое завоевание Украины у него не вышло, он знает, что делать дальше.

Но активизировались россияне более, чем через сутки – после обеда 1 марта. Это означало, что план Б писался буквально на коленке.

Также это означало, что Путину пришлось потратить какое-то время, чтобы прекратить споры в своем окружении и утихомирить кремлевские элиты. Были такие споры или нет?

Из российских СМИ мы конечно многого узнать не можем. Они все под колпаком. Но кое-что можем. Вот примечательная цитата из прокремлевского медиа "Комсмольская правда":

"Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что всех несогласных с решением президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине следует увольнять с государственной службы", – пишет прокремлевская "Комсомольская правда".

Тут вот что прекрасно: оказывается, на государственной службе в России есть несогласные с войной в Украине. И это не один человек, а вероятно системная проблема.



Мединский и его ручная горилла

Дмитрий Козак, который начал вести переговоры с Зеленским по Донбассу, сразу как тот победил на выборах, видимо, от украинского направления отстранен. А с ним и доктрина "денацификации". То, что русские солдаты шли в Украину, думая, что спасают украинцев от мифических нацистов, вероятно, являлось частью концепции, разработанной с участием Козака.

Теперь на смену Козаку пришел экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. Его характеризуют, как своеобразного и скандального человека, а также ортодоксального последователя Путина. Мединский больше всего запомнился жесткими конфликтами с российскими деятелями культуры в период, когда руководил соответсвующим министерством.

Появление Януковича в Минске – это вероятно дело рук Мединского. И вероятно это часть новой "украинской доктрины".

Путин неожиданно назначил Владимира Мединского своим помощником. Предполагается, что он будет заниматься "украинским вопросом"

В новой доктрине уже нет никаких нацистов и соответственно нацификации. А есть хаос, анархия и неуправляемая ситуация, потому что после 2014 года не было никакой легитимной власти, которую бы народ покорно слушался. "Последний легитимный" теперь играет роль ручной гориллы Мединского. Януковича видимо хотят перевезти в Украину и короновать на сходняке, иммитирующем выборы.

Но Мединский на первом раунде переговоров выглядел очень растерянно. Это общее состояние российских элит в последние недели. Легендарное заседание Совбеза РФ о признании ЛДНР, где кремлевские руководители дрожжали, заикались и лебезили перед бункерным дедом – тому лучшая иллюстрация.



Кто может переломить ситуацию внутри России?

Все эти Мединские, Нарышкины, Патрушевы, Лавровы чрезвычайно недовольны ситуацией. Их дети УЧИЛИСЬ за границей, в Европе у них БЫЛА недвижимость, в зарубежных банках БЫЛИ вклады. Теперь это в прошлом. Но такие люди никогда не переломят ситуацию. Они не имеют реальных рычагов влияния на Путина. От их довольства или недовольства ничего не зависит.

Нет никакой надежды на российское гражданское общество. Россияне конечно рассержены падением рубля, закрытием границ, ограничением импорта бытовой техники и автомобилей. Давайте прямо: многие россияне против войны с Украиной. Но они привыкли быть недовольными молча. Митинги и демонстрации ситуацию не изменят.

Украину может спасти бунт российских военных. Военные тоже люди, они понимают больше, чем кажется.

Они видят весь этот ужас своими глазами – бомбардировки городов, жертвы среди мирного населения, героическое сопротивление целого народа, гибель своих солдат и офицеров, горы сожженной техники. И как ни крути, но в сознании офицеров, особенно тех, что учился в своих академиях во времена СССР, а это костяк руководства армии, украинцы – братский народ. Все что происходит, им сложно переварить.

Очень может быть, что армия РФ на грани бунта. Есть непроверенная информация, указывающая на это.



Что сейчас происходит в Одессе?

Известно следующее: утром 2 марта в территориальные воды Украины возле Одессы вошел большой десантный корабль флота России. К обеду этих кораблей было уже 5.

Ожидалось, что с этих кораблей будет предпринята попытка десанта морской пехоты. Также сообщалось, что один из БДК подбит украинскими ракетами. Он ушел в нейтральные воды (Минобороны не подтвердил в комментарии "Сегодня" факта поражения нашей ракетой корабля противника).

До вечера 2 марта десант с кораблей так и не был высажен. По данным источника "Сегодня" в силовых структурах, на кораблях возможно начался бунт: десантура отказывается высаживаться в Одессе.

Также, по данным источника, корабли может быть ведут переговоры с остатками группы танкистов и мотострелков, разбитой 1 марта у Николаева. Предлагают грузиться и возвращаться в Россию.

Другой высокопоставленный источник "Сегодня" сообщил, что не исключает возможность бунта, хотя достоверной информацией на этот счет не располагает.

Бунт там или нет, но совершенно понятно, что волнения в армии РФ могут кардинально переломить ситуацию. Также ясно, что бунт или бунты могут начаться в ближайшие дни: солдаты голодные, плохо экипированы, моральный дух низкий, они все чаще сдаются в плен, много убитых и раненых.

Российские оккупанты сдаются в плен

Из записей диалогов с пленными ясно, что никто не понимает, зачем попал в Украину и какой цели должен достичь. Все потрясены потерями и абсурдностью ситуации.

Сейчас украинские активисты много усилий тратят на то, чтобы достучаться до российской общественности: рассказать правду о войне в Украине, установить контакт, наладить диалог.

Вероятно, нужен диалог с армией и другими российскими силовиками. Целевая аудитория – офицеры, а не рядовые. Очень вероятно, что такой диалог установить не будет сложно. Морально многие уже готовы.

Власть Путина сейчас держится именно на силовых структурах. Их неповиновение, даже отдельные такие случаи, приведет к быстрому окончанию агрессии. И может быть концу правления бункерного деда, который всех основательно достал. Вероятно, это и есть главная надежда Украина на то, что войне скоро придет конец.