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Войска оккупантов подходят к Николаеву – глава ОГА просит не паниковать

Мария Дмитренко
3 марта, 14:30
Российская армия передвигается через Чернобаевку

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким записал очередное видеообращение о ситуации в области.

По его словам:

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  • российская армия передвигается через Чернобаевку, перемещение идет со стороны Снигиревки на Николаев, обходят Баштанку;
  • техники очень много, но паниковать не нужно;
  • в ближайшее время угрозы применения тяжелой артиллерии нет, армия РФ будет формировать опорную базу;
  • в составе армии РФ находятся инженерные войска с понтонной переправой;
  • в Олешках разгрузился шпалоукладчик;
  • ближе к вечеру мы будем понимать, какой у них план.

Ситуация в Украине 3 марта

  • Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.
  • В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.
  • Оккупанты бессильны против жизни и Украины. Под Одессой в бомбоубежище пара сыграла свадьбу, несмотря на обстрелы русских нацистов.
  • Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
  • Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.
  • Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.