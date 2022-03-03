Войска оккупантов подходят к Николаеву – глава ОГА просит не паниковать

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким записал очередное видеообращение о ситуации в области.
По его словам:
- российская армия передвигается через Чернобаевку, перемещение идет со стороны Снигиревки на Николаев, обходят Баштанку;
- техники очень много, но паниковать не нужно;
- в ближайшее время угрозы применения тяжелой артиллерии нет, армия РФ будет формировать опорную базу;
- в составе армии РФ находятся инженерные войска с понтонной переправой;
- в Олешках разгрузился шпалоукладчик;
- ближе к вечеру мы будем понимать, какой у них план.
Ситуация в Украине 3 марта
- Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.
- В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.
- Оккупанты бессильны против жизни и Украины. Под Одессой в бомбоубежище пара сыграла свадьбу, несмотря на обстрелы русских нацистов.
- Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
- Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.