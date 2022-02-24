Войска РФ пошли на прорыв в Киевской области

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из "Градов".
Отметим, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.
Отметим, Вильча – это отселенное село в Чернобыльской зоне. Входит в Полесский район Киевской области. Там же – одноименная железнодорожная станция на перегоне Овруч – Чернигов. Там практически нет жителей.
От Вильчи до Припяти – 40 км. От Вильчи до Киева по прямой – 120 км.
Что происходит в других регионах?
- В Луганской области идут тяжелые бои. Пресс-служба пограничников сообщает об очередной "военной хитрости" врага.
- В городе Чугуеве Харьковской области в результате вражеских обстрелов начался пожар, погиб ребенок.
- В Одессе на улице Химической горит воинская часть Национальной гвардии. Огонь распространился на цеха, склады завода.
- В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд попал в центральную часть города.
- Российские военные ударили по украинскому военному объекту в Броварах, что под Киевом. Взрыв был такой силы, что его услышали даже жители столицы.