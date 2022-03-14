Войска РФ снова ударили по мирным жителям Ахтырки, есть погибшие

Враг снова ударил по Ахтырке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска ночью ударили по городу Ахтырка в Сумской области. В результате погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко в видеообращении утром 14 марта.

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"Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка. Ударили по частному сектору, по жилым домам, где погибли по меньшей мере трое гражданских. Других еще пока не нашли", – сообщил он.

Кузьменко подчеркнул, что летчики, бомбящие город Ахтырка, должны понимать, что они убивают мирное население.

Мэр добавил, что вражеское войско деморализовано, российских военных уничтожают везде, где они наступают.

"Именно из этой бомбардировки можно понять, что они бомбят мирное население и стараются нас уничтожить как нацию", – добавил мэр Ахтырки.

Тростянец остается в оккупации российских фашистов

Город Тростянец в Сумской области остается под контролем российских оккупантов. Враг стреляет из населенного пункта в разные направления.

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"Тростянец остается в оккупации российских фашистов. Их штаб на железнодорожном вокзале станции Смородино. Там они выставили технику и стреляют из нее по населенным пунктам. Российские орки — изверги. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире", — написал в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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