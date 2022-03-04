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Террор оккупантов в Ахтырке: ТЭЦ полностью уничтожена, на улицах лежат трупы

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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4 марта, 05:39
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Российские военные не дают зеленого коридора для эвакуации жителей
В Ахтырке разбирают завалы воинской части
В Ахтырке разбирают завалы воинской части / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ахтырке Сумской области гуманитарная катастрофа из-за действий оккупантов, местные власти пытаются договориться об эвакуации людей, но пока тщетно. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

Авианалетами была полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ, разбомблено машинное отделение – город полностью без отопления и энергии.

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"Мы пытаемся решить вопрос, как срочно вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", – пишет Живицкий в телеграме.

Зеленых коридоров оккупант не дает, количество погибших мирных жителей на данный момент подсчитать невозможно.

"На улицах остается много трупов, которые собирают для идентификации. Эта катастрофа происходит благодаря России, которая напала на Украину и при поддержке и содействии всех молчащих россиян этого мира или открыто поддерживающих свою фашистскую власть", – говорит Живицкий.

На Ахтырку россияне сбросили запрещенные бомбы

На Ахтырку оккупанты сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы. Взорвали емкости с нефтью.

"Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью", – сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
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