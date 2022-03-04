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Терор окупантів в Охтирці: ТЕЦ повністю знищено, на вулицях лежать трупи

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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4 березня, 05:39
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Російські військові не дають зеленого коридору для евакуації мешканців
В Охтирці розбирають завали військової частини
В Охтирці розбирають завали військової частини / Фото: Колаж: Сьогодні

В Охтирці Сумської області гуманітарна катастрофа через дії окупантів, місцева влада намагається домовитися про евакуацію людей, але поки що марно. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Авіаналетами було повністю знищено Охтирську ТЕЦ, розбомблено машинне відділення – місто повністю без опалення та енергії.

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"Ми намагаємося вирішити питання, як терміново вивезти людей із міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам'яну пастку без води, світла та електроенергії", – пише Живицький у телеграмі.

Зелених коридорів окупант не дає, кількість загиблих мирних жителів наразі підрахувати неможливо.

"На вулицях залишається багато трупів, які збирають для ідентифікації. Ця катастрофа відбувається завдяки Росії, яка напала на Україну і за підтримки та сприяння всіх росіян цього світу, що мовчать, або відкрито підтримують свою фашистську владу", – каже Живицький.

На Охтирку росіяни скинули заборонені бомби

На Охтирку окупанти скинули заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби. Висадили ємності з нафтою.

"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову було скинуто вакуумну бомбу, на склад нафтового наливу, підірвано ємності з нафтою", – повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко у Facebook.

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