ВОЗ дала имя новому штамму COVID-19

Новый штамм имеет большое количество мутаций. Коллаж "Сегодня"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
Подробности
Организация квалифицировала новый вариант вируса как вызывающий беспокойство.
"ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство под названием "омикрон", – говорится в сообщении.
В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вызывающими беспокойство. Число случаев этого варианта, по-видимому, увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", – говорится в сообщении.
В организации добавили, что в ПЦР-тесте не обнаруживается один из генов нового штамма. При этом отмечается, что ВОЗ проводит ряд исследований и продолжает проводить оценку этого варианта.
Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?
Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:
- Луганская,
- Львовская.
В ближайшее время к ним могут присоединиться:
- город Киев,
- Донецкая,
- Одесская,
- Херсонская области.
Ранее мы писали:
- В главном храме мусульман в Украине открыли центр массовой вакцинации. В киевской мечети Ар-Рахма теперь могут вакцинироваться все желающие.
- У COVID-больных может быть серьезное осложнение: какие симптомы и кто в зоне риска.
- В Кировоградской области от осложнений COVID-19 умер ребенок.