ВОЗ дала имя новому штамму COVID-19

Новый штамм имеет большое количество мутаций. Коллаж "Сегодня"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Организация квалифицировала новый вариант вируса как вызывающий беспокойство.

"ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство под названием "омикрон", – говорится в сообщении.

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В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вызывающими беспокойство. Число случаев этого варианта, по-видимому, увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", – говорится в сообщении.

В организации добавили, что в ПЦР-тесте не обнаруживается один из генов нового штамма. При этом отмечается, что ВОЗ проводит ряд исследований и продолжает проводить оценку этого варианта.

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Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

Луганская,

Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

город Киев,

Донецкая,

Одесская,

Херсонская области.

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