ВООЗ надала ім'я новому штаму COVID-19

Новий штам має велику кількість мутацій. Колаж "Сьогодні"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон".

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

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Подробиці

Організація кваліфікувала новий варіант вірусу як такий, що викликає занепокоєння.

"ВООЗ позначила варіант B.1.1.529 як занепокоєння під назвою "омікрон", – йдеться в повідомленні.

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В організації наголосили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом порівняно з іншими такими, що викликають занепокоєння. Кількість випадків цього варіанта, мабуть, збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки", – йдеться в повідомленні.

В організації додали, що у ПЛР-тесті не виявляється один із генів нового штаму. При цьому зазначається, що ВООЗ проводить низку досліджень та продовжує проводити оцінку цього варіанту.

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Хто залишить червону зону вже найближчим часом?

Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти із червоної зони такі області:

Луганська,

Львівська.

Найближчим часом до них можуть приєднатися:

місто Київ,

Донецька,

Одеська,

Херсонська область.

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