У COVID-больных может быть серьезное осложнение: какие симптомы и кто в зоне риска

Несмотря на то, что вопрос образования тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики доказательны и известны врачам

Около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди осложнений COVID-19 все чаще называют тромбоз. Тромбоз у больных COVID-19 – довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Связь с COVID-19

В настоящее время все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов у больных COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у более половины умерших в результате COVID-19.

Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших COVID-19, имеют тромботические осложнения.

Что такое тромбоз

Тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования тромбоз может быть венозный или артериальный. Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА).

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Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.

Симптомы тромбоза

боль и/или чувствительность в икре или бедре;

отек ноги стопы или лодыжки;

покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

Факторы риска образования тромбов

курение;

употребление противозачаточных таблеток;

варикозное расширение вен;

малоподвижный образ жизни;

ожирение;

беременность;

употребление алкоголя и т.д.

Кроме того, к факторам образования тромбов относятся длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

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После COVID-19 бывает повторная пневмония

После тяжелого коронавируса через 10-14 дней часто бывает повторное воспаление легких, но это не повторный ковид. Хотя у некоторых пациентов может быть положительный тест ПЦР.

Признаки того, что у вас снова воспаление легких

У вас поднимается температура, может появиться кашель и потливость.

"Из анализов следует сделать общий анализ крови, где в этот раз у вас может быть увеличение общего количества лейкоцитов и увеличение нейтрофильных гранулоцитов (сдвиг формулы крови влево), а также сделать ЦРП (ц-реактивный протеин или ц-реактивный белок) – этот показатель обычно поднимается выше нормы в несколько раз", – написал врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

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