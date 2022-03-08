Впервые со времен нацистов: в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

Разбомбленный Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

В ходе войны Российской Федерации против Украины в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок. Российские оккупанты заблокировали город и сознательно изнуряют его.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Мариуполь – мирный и трудовой город без какой-либо внутренней злобы. Его окружили, заблокировали, специально изнуряют и пытают, оккупанты сознательно отключают связь… В Мариуполе, наверное, впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок… От обезвоживания умер ребенок в 2022 году", – сказал он.

Эвакуация мирных жителей

В Министерстве обороны Украины сообщили, что для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и так далее.

Тем не менее, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.

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"Такие действия русских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!" – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 8 марта