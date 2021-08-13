Впервые за 300 лет Конституция Пилипа Орлика в Украине: где и когда ее можно увидеть

Сегодня в Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, которую смогут увидеть все желающие в Софийском соборе с 16 августа по 14 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Исторический документ привезли из Швеции для временного экспонирования по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Эта Конституция еще никогда не была в Украине и теперь, спустя 311 лет, украинцы смогут ее увидеть.

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300-летняя Конституция. Фото: president.gov.ua

Также привезена и гетманская булава, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику.

Булава Орлика. Фото: president.gov.ua

Конституция Пилипа Орлика

Этот документ считается одной из первых конституций Европы. Он фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени.

Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку составлялась на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальный памятник права, который впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.

Первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягиня на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710 года. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была составлена в двух экземплярах: на украинском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, что будет на военном параде в Киеве и Одессе. В военных мероприятиях задействуют более пяти тысяч человек личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.