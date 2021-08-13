Вперше за 300 років Конституція Пилипа Орлика в Україні: де і коли її можна побачити

Сьогодні в Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, яку зможуть побачити всі бажаючі у Софійському соборі з 16 серпня по 14 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Історичний документ привезли зі Швеції для тимчасового експонування з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Ця Конституція ще ніколи не була в Україні і тепер, через 311 років, українці зможуть її побачити.

Реклама

300-річна Конституція. Фото: president.gov.ua

Також привезена і гетьманська булава, яка, за легендою, після гетьмана Івана Мазепи належала гетьману Пилипу Орлику.

Булава Орлика. Фото: president.gov.ua

Конституція Пилипа Орлика

Цей документ вважається однією з перших конституцій Європи. Він фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю, що було великим кроком вперед в політичній думці того часу.

Хоча реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася на чужині, а її творці не мали змоги повернутися на батьківщину, але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

Перша українська Конституція була ухвалена на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках: українською та латинською мовами та має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", стало відомо, що буде на військовому параді в Києві та Одесі. У військових заходах буде задіяно понад п'ять тисяч людей особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.