Врач предупредил украинцев: каждую неделю появляются две новые мутации COVID-19

Как безопасно провести майские праздники? Удастся ли украинцам отдохнуть от COVID-19 летом и какой прорыв заметен в медицине из-за необходимости преодолевать пандемию? В этих вопросах наши журналисты разбирались совместно с экспертом.

Постепенный спад заболеваемости ковидом и приближение теплого сезона снижают напряженность в связи с по пандемией. Но специалисты предупреждают: летом вирус никуда не исчезнет, рассказывает корреспондент новостей "Сегодня" Юлия Покидина.

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Врач-инфекционист Владимир Курпита говорит, что коронавирус останется с нами навсегда. Он может менять свою форму, проявления, особенности. Но он точно с нами останется. По словам медика, самое важное, что нужно понимать о COVID-19, – заразиться им можно только при условии личного контакта с больным.

"Он не возникает в воздухе. Если вы попадаете в скопление людей – неважно, это зимой или летом, – если у вас имеется тесный контакт, вероятнее всего, что вы проконтактируете с этим вирусом. Однако есть методология, которая позволяет создавать вакцины к заболеваниям, которые раньше не могли создать. Ну, например, гепатит С или ВИЧ-инфекция. Возможно, это прорыв в развитии вакцин к таким серьезным заболеваниям, как Альцгеймера, или паркинсонизм, или онкологические заболевания", – говорит Владимир Курпита.

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Он отмечает, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции – вакцинироваться. Эпидемия стимулировала появление как классических типов препарата, так и совершенно новых, которые, без преувеличения, могут стать прорывом в медицине. По словам медика, существенные изменения в лечении таких болезней мы сможем увидеть уже через 5-7 лет. А пока учимся сосуществовать с новым вирусом.

"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", – говорит врач -инфекционист.

Владимир Курпита – один из 24 экспертов, которых Фонд Рината Ахметова привлек к проекту "Спроси у доктора". Во время прямых трансляций специалисты делятся своим опытом лечения ковида и советуют, как уберечься от него. К примеру, во время майских праздников.

"Вы должны договориться в компании, если кто-то из вас имеет какие-то признаки заболевания – даже если вам кажется, что это насморк, – лучше не идите на встречу или на празднование, побудьте дома", – предупредил медик.

Участниками проекта уже стали пульмонологи, анестезиологи, вирусологи и инфекционисты со всей страны. Видео проекта на онлайн-площадках Фонда Рината Ахметова уже посмотрели более 6,5 млн раз.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказал, сколько длится постковидний синдром и как преодолеть последствия коронавируса.