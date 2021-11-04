Врачи тоже могут врать. В Минздраве развеяли мифы иммунолога о вакцинации

После вакцинации иммунитета остается высоким / Коллаж "Сегодня"

Вакцинация – это единственный эффективный способ преодоления пандемии COVID-19, утверждают в Минздраве. Но сегодня как в Украине, так и в мире существует недоверие к вакцинам против COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Почему люди не доверяют вакцинации?

Одна из причин такого недоверия – распространение ложной информации о вакцинации.

Так, в октябре 2021 года один новостной портал опубликовал интервью местного врача-иммунолога, в котором тот утверждает:

вакцины, особенно векторные и мРНК, не эффективны против новых мутаций коронавируса, вызывающего COVID-19, так как воздействуют только на шиповидный белок оригинального уханьского варианта;

если вакцинированный векторной или мРНК-вакциной человек заболеет COVID-19, то вакцинация никак не повлияет на течение болезни, так как организм вырабатывает только антитела к шиповидному белку, с помощью которого вирус проникает в клетку;

в Великобритании привитые люди не просто массово болеют, а массово умирают.

Все эти утверждения неправдивы и манипулятивны, утверждают в Минздраве.

Реклама

Что миф, а что – нет?

"Шиповидный белок вируса "Дельта" действительно подвергся некоторым мутациям, позволяющим ему легче проникать в наши клетки. Но шиповидный белок, который вырабатывается после введения векторных и мРНК-вакцин, почти полностью соответствует тому же белку, который есть у варианта "Дельта", – говорят в Минздраве.

После вакцинации векторными и мРНК-вакцинами уровень Т-клеточного иммунитета остается высоким как минимум 6 месяцев, и это те клетки, которые уничтожают вирус и инфицированные им клетки.

"Поэтому каждая из вакцин, которые сейчас используются в Украине, значительно уменьшает риск госпитализации и смерти от COVID-19. Это доказали многочисленные исследования", – дополнили в Минздраве.

Реклама

Ранее мы писали: